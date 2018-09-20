Huawei تطلق هواتف متفوقة

أعلنت Huawei عن نيتها إطلاق هاتفين جديدين بمواصفات ستجعل منهما من أفضل الهواتف في الأسواق.

وتنوي الشركة تزويد هاتفي "Mate 20" و"Mate 20 Pro" بكاميرا ثلاثية العدسة، تتموضع عدساتها على شكل مربع يضم أيضا مصباحا قويا للإضاءة والتصوير في ظروف الإضاءة الخافتة، وحتى المعدومة.

ووفقا للشركة فإن هذه الكاميرا ستضاهي بجودتها كاميرا هاتف "P20 Pro" الثلاثية، والتي اعتبرت من أفضل كاميرات الهواتف هذا العام.

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كما سيزود الهاتفان الجديدان بمعالج "Kirin 980" المتطور، والذي يعتبر المنافس الأول لمعالج "A12 Bionic" الذي طرحته آبل في أحدث هواتف آيفون مؤخرا، بالإضافة إلى كاميرات أمامية بميزة التعرف على الوجوه، والعديد من الميزات التي قد لا توجد في باقي الهواتف الحالية.

المصدر: فيستي