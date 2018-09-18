احتراق "نوت-9" أحدث هواتف سامسونغ!

ذكر موقع نيويورك بوست أن امرأة أمريكية رفعت دعوى على سامسونغ بسبب اشتعال هاتفها "نوت-9" الجديد.

وقع الحادث في 3 سبتمبر الجاري، عندما كانت المواطنة الأمريكية ديانا تشونغ، في مصعد أحد المباني، ولاحظت فجأة أن حرارة هاتفها الجديد من نوع غالاكسي "نوت-9" ارتفعت بشدة، فوضعته في حقيبة اليد التي تحملها، وبعد ثوان سمعت صوتا غريبا ولاحظت أن بطارية الهاتف بدأت بالاحتراق، فما كان منها إلا أن خرجت من المصعد بسرعة ورمت الهاتف في بهو المبنى.

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ورفعت المرأة دعوى قضائية ضد سامسونغ مطالبة إياها بتعويضها عن الأضرار، وأكدت أن "الهاتف أتلف كل مقتنياتها داخل الحقيبة".

من جانبها، أكدت سامسونغ أنها لم تتلق من قبل أي شكاوى تتعلق بحوادث مماثلة لهواتف "نوت-9"، وهي تحقق حاليا بملابسات الحادثة الأخيرة.

المصدر: لينتا. رو