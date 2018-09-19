Xiaomi تعدّل أنظمة هواتفها

صرحت شركة Xiaomi الصينية بأنها ستطرح تعديلات جديدة على أنظمة التشغيل التي تعمل بها أحدث هواتفها.

وفي إطار التعديلات، ستطرح الشركة نظام "Android MIUI 10" المعدل عن أندرويد، والمزود بواجهات خاصة وميزات فريدة تميز هواتف الشركة.

وبدأت الشركة باختبار النظام الجديد، ابتداء من 11 سبتمر الجاري، وقريبا سيصبح متاحا على العديد من الهواتف كـ "Redmi Note 5/Pro" و"Mi 6" و"Mi MIX 2" و"Mi 5" و"Mi Note 2" و"Mi MIX" و"Redmi S2".

وسيحسن هذا النظام جودة عرض الصور، وخصوصا على الهواتف المزودة بشاشات خالية الحواف، فضلا عن أنه سيسرع من عملية استخدام بعض التطبيقات، وخصوصا تلك المخصصة لتحديد المواقع.

المصدر: لايف. رو