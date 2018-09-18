"Razer Phone 2".. هاتف مميز لعشاق الألعاب

أعلنت شركة "Razer" المطورة للإلكترونيات عن نيتها إطلاق الجيل الثاني من هواتفها الذكية بمواصفات متطورة وسعر منافس.

وأوضح الخبراء في الشركة أن الهاتف سيكون مخصصا لعشاق الألعاب، حيث سيزود بشاشة OLED أكبر من 6 بوصات، بقدرة عرض عالية +full HD.

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كما سيضمن الأداء الممتاز للجهاز معالج "Snapdragon 845" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين 512 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.

وسيأتي هذا الهاتف أيضا بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 ميغابيكسل، أما سعره فمن المفترض أن يكون حوال 300 دولار، أو أكثر بقليل.

المصدر: لايف. رو