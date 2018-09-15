كوريا الجنوبية قد تحظر منتجات آبل!

ذكر موقع "9to5mac" المتخصص بشؤون التقنية أن كوريا الجنوبية قد تحظر بيع بعض منتجات آبل على أراضيها.

وأوضح الموقع أن السبب في هذا الحظر يرجع إلى كون بعض الهيئات في البلاد اتهمت آبل بانتهاك قوانين براءات الاختراع، وذلك بعد أن صرح المعهد الكوري الجنوبي للعلوم والتكنولوجيا أن خبراءه حصلوا على براءات اختراع في تكنولوجيا الترانزيستورات والرقائق الإلكترونية، لكن آبل استغلت اختراعاتهم في تطوير معالجاتها من الفئة A، والتي تستخدمها في الهواتف الذكية.

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من جانبه، ذكر موقع Business Korea أن "وزارة التجارة والصناعة في كوريا الجنوبية تتحقق من تلك المعلومات، وفي حال تأكدت فإن قرارها لن يكون لصالح آبل".

ومن المفترض أن يشمل الحظر مجموعة من أجهزة آبل هي: "iPhone 8" و"8 Plus" و"iPhone X"، وأجهزة آيباد (9.7 و10.5)، وآيباد "Pro" المزود بشاشة 12.9 بوصة.

المصدر: نوفوستي