"بايثون" تعدل شيفرات مصطلحاتها لـ"المساواة بين البشر"!

قرر مبتكر لغة برمجة بايثون، جويدو فان روسوم، تغيير شيفرة المصطلحات المدونة فيها لأجل سلامة المصطلحات الاجتماعية.

وضمن هذا المسار ولإلغاء التفاوت الطبقي في المصطلحات، ستتم إزالة مصطلح سيد "master" وعبد "slave"، المصطلحات التي تذكر بالعبودية وعدم المساواة بين الناس.

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وطرحت قضية استبدال وتغيير شيفرة برمجة بايثون من قبل، فيكتور شتينر، أحد المبرمجين المطورين فيها، وفقا لقناة سي نيوز.

وفي الوقت نفسه، عارض جزء كبير من مجتمع البرامج التفسير المسيس للمصطلحات وعملية استبدالها. حيث يؤكد معارضو التغيير أن هذه كلمات تقليدية شائعة، والتغيير في شيفرة البرمجة سيؤدي إلى عرقلة مطوري البرامج.

يذكر أن عام 2014 شهد تغييرا في مصطلحي "master" و"slave" في العديد من اللغات الحاسوبية المحايدة ليصبحا، "Drupal" و"Django".

المصدر: إزفيستيا. رو