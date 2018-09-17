أخطر الوحوش الإلكترونية تستفيق من سباتها!
Reuters Kacper Pempel
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حذّر خبراء من شركة "Palo Alto Networks" المتخصصة بأمن المعلومات من عودة نشاط برمجيات خطيرة من نوع "botnet" تخترق الأجهزة الإلكترونية.
وأول تلك البرامج يدعى "Mirai"، وتكمن خطورته في أنه قادر على اختراق الحواسب وأجهزة الراوتر والوصول إلى الشبكات الإلكترونية الموصولة بالإنترنت.
وظهر هذا البرنامج لأول مرة عام 2016، وتسبب بتعطيل الكثير من مخدمات الإنترنت وشبكات الاتصال والـ WIFI.
أما البرنامج الثاني الذي حذر منه الخبراء فهو "Gafgyt"، والذي ظهر عام 2015، وتسبب بأضرار لأكثر من مليون جهاز إلكتروني.
المصدر: لينتا. رو
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