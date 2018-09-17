 
مباشر

أخطر الوحوش الإلكترونية تستفيق من سباتها!

العالم الرقمي

أخطر الوحوش الإلكترونية تستفيق من سباتها!
Reuters Kacper Pempel
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ks7u

حذّر خبراء من شركة "Palo Alto Networks" المتخصصة بأمن المعلومات من عودة نشاط برمجيات خطيرة من نوع "botnet" تخترق الأجهزة الإلكترونية.

وأول تلك البرامج يدعى "Mirai"، وتكمن خطورته في أنه قادر على اختراق الحواسب وأجهزة الراوتر والوصول إلى الشبكات الإلكترونية الموصولة بالإنترنت.

إقرأ المزيد
الأكثر تحميلا.. آبل تزيل برنامجا من متجرها بعد فضيحة مدوية!

وظهر هذا البرنامج لأول مرة عام 2016، وتسبب بتعطيل الكثير من مخدمات الإنترنت وشبكات الاتصال والـ WIFI.

أما البرنامج الثاني الذي حذر منه الخبراء فهو "Gafgyt"، والذي ظهر عام 2015، وتسبب بأضرار لأكثر من مليون جهاز إلكتروني.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا