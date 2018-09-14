فيسبوك تستعين بـ"روزيتا" لحماية مستخدميها!

أعلنت فيسبوك أنها تطور أنظمة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحماية مستخدمي موقعها من استلام الرسائل التي تحوي صورا قد تستفز مشاعرهم أو تسيء لهم.

وأوضح الخبراء في الشركة أن برمجيات الموقع الحالية تساعد على حذف العبارات والألفاظ المسيئة التي قد تجرح مشاعر بعض المستخدمين، حتى أن المستخدم نفسه يمكنه الإبلاغ عن المنشورات التي تحوي تلك العبارات ليتم التعامل معها وحذفها.

لكن برمجيات "روزيتا" المطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي من المفترض أن ينتهي تطويرها قريبا، ستتمكن من رصد حتى الصور والفيدوهات التي قد تزعج المستخدمين أو تسبب لهم الإحراج.

كما يمكن للبرمجيات الجديدة أيضا التعرف على النصوص المكتوبة على بعض الصور، وفي حال تبين أنها "مثيرة للكراهية"، ستقوم بإرسال إشعار للفنيين في فيسبوك ليتعاملوا معها ويحذفوها.

ويشير الخبراء في فيسبوك إلى أنهم بدأوا باختبار بعض تلك البرمجيات في الموقع الأساسي للتواصل الاجتماعي، وحتى في إنستغرام، وقد أثبتت تلك البرمجيات أنها قادرة على التعامل مع مليون صورة ومقطع فيديو يوميا.

المصدر: فيستي