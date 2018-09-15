أمريكا تطلق "5G" المنزلي قريبا!

أعلنت شركة "Verizon" الأمريكية عن نيتها إطلاق خدمات الجيل الخامس من الإنترنت المنزلي "5G Home" في الولايات المتحدة، مطلع الشهر المقبل.

وتشير الشركة إلى أن خدماتها ستبدأ في بضع ولايات ومناطق أمريكية، كهيوستن ولوس أنجلوس ساكرامنتو، وستصل سرعة تحميل واستقبال البيانات في شبكاتها إلى 1 غيغابايت/ثانية.

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كما ستقدم الشركة مع خطوط الإنترنت السريع خدمات مجانية لـ 3 أشهر، تتضمن استعمال تطبيقات "YouTube TV" والعديد من تطبيقات مشاهدة الأفلام.

وتمميز خدمات الإنترنت من "5G Home" بأنها ستكون مجانية في الشهور الـ 5 الأولى، بعدها سيدفع المستخدم 70 دولارا شهريا.

كما تفكر الشركة بإطلاق خدمات "5G" أيضا لمستخدمي الهواتف الذكية، مقابل 50 دولارا في الشهر.

المصدر: فيستي