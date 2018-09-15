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سوني تطرح أحدث هواتفها في روسيا

العالم الرقمي

سوني تطرح أحدث هواتفها في روسيا
youtube/ Sony Xperia
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أعلن وكلاء سوني في موسكو عن بدء شركتهم بطرح هاتف "Xperia XA2" في الأسواق الروسية.

وزود الهاتف الجديد بشاشة مميزة بحجم 5.2 بوصة، ودقة عرض +FullHD، بالإضافة إلى مكبرات صوت مميزة تعمل بنظام "Hi-Res Audio".

ويضمن عمل الهاتف الممتاز معالج "Snapdragon 630"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، ومساحة تخزين 32 غيغابايت، بالإضافة إلى البطارية بسعة 3580 ميللي أمبير، وأحدث نظام أندرويد.

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كما ألحقت سوني بالهاتف كاميرا أساسية بدقة 23 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 8 ميغابيكسل، أما سعره فيبلغ 460 دولارا تقريبا.

المصدر: فيستي

 

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