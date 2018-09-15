سوني تطرح أحدث هواتفها في روسيا

أعلن وكلاء سوني في موسكو عن بدء شركتهم بطرح هاتف "Xperia XA2" في الأسواق الروسية.

وزود الهاتف الجديد بشاشة مميزة بحجم 5.2 بوصة، ودقة عرض +FullHD، بالإضافة إلى مكبرات صوت مميزة تعمل بنظام "Hi-Res Audio".

ويضمن عمل الهاتف الممتاز معالج "Snapdragon 630"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، ومساحة تخزين 32 غيغابايت، بالإضافة إلى البطارية بسعة 3580 ميللي أمبير، وأحدث نظام أندرويد.

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كما ألحقت سوني بالهاتف كاميرا أساسية بدقة 23 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 8 ميغابيكسل، أما سعره فيبلغ 460 دولارا تقريبا.

المصدر: فيستي