Qualcomm تقتحم عالم الأجهزة الذكية بساعة متطورة

استعرضت شركة Qualcomm للصناعات التقنية مؤخرا أحدث ساعاتها الذكية بمواصفات منافسة وغير مسبوقة.

وزودت ساعة "Snapdragon Wear 3100" الجديدة بأحدث التقنيات المتطورة، كمعالج "A7" رباعي النوى، ومعالج مستقل للرسوميات، ومودم لاستقبال شبكات "4G /LTE"، ومعالج "QCC1110" المزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن مستقبلات GPS، وشرائح NFC للدفع الإلكتروني والوصل مع الأجهزة الذكية.

وتوفر التقنيات المتطورة لهذه التحفة الإلكترونية فترة عمل متواصل تزيد عن 15 ساعة، حتى مع استخدام تقنيات GPS ورصد المسافات والنشاطات البدنية للمستخدم، بالإضافة إلى قدرات قياس معدل نبضات القلب.

youtube/Pocketnow

ومن المنتظر أن تطرح Qualcomm هذه الساعة رسميا، في أكتوبر المقبل، بسعر قد يصل إلى 1000 دولار.

المصدر: فيستي