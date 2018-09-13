مترجم غوغل متهم بالتحيز الجنسي!

وجد باحثون من البرازيل أن خوارزميات برنامج غوغل للترجمة "Google Translate" متحيزة مسبقا عند ترجمتها للجمل، وتستبعد حالة الجنس في النحو ‏‏(مذكر ومؤنث) في العديد من اللغات.‏

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واتضح للباحثين أن ترجمة برنامج "Google Translate"، لعدة آلاف من الجمل من 12 لغة إلى اللغة الإنجليزية، تستبعد حالة التأنيث النحوية ‏لمجموعة من المهن التقنية.‏

ونسب مترجم غوغل ممثلي المهن التقنية إلى فئة المذكر في 71% من ترجماته، وربع الترجمات فقط أنث فيها ‏أصحاب هذه المهن.‏

وكما هو معروف، فإن توزيع ممثلي الجنسين على مهن دون غيرها لا يتطابق مع الإحصائيات الوظيفية الحقيقية الموجودة في عصرنا ‏الحالي.‏

وتلاحظ هذه المشكلة والتحيز في الترجمة في مجموعة لغات مثل الهنغارية والفنلدية والسواحلية والأرمنية والإستونية. ‏

المصدر: لايف. رو