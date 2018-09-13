مترجم غوغل متهم بالتحيز الجنسي!
وجد باحثون من البرازيل أن خوارزميات برنامج غوغل للترجمة "Google Translate" متحيزة مسبقا عند ترجمتها للجمل، وتستبعد حالة الجنس في النحو (مذكر ومؤنث) في العديد من اللغات.
واتضح للباحثين أن ترجمة برنامج "Google Translate"، لعدة آلاف من الجمل من 12 لغة إلى اللغة الإنجليزية، تستبعد حالة التأنيث النحوية لمجموعة من المهن التقنية.
ونسب مترجم غوغل ممثلي المهن التقنية إلى فئة المذكر في 71% من ترجماته، وربع الترجمات فقط أنث فيها أصحاب هذه المهن.
وكما هو معروف، فإن توزيع ممثلي الجنسين على مهن دون غيرها لا يتطابق مع الإحصائيات الوظيفية الحقيقية الموجودة في عصرنا الحالي.
وتلاحظ هذه المشكلة والتحيز في الترجمة في مجموعة لغات مثل الهنغارية والفنلدية والسواحلية والأرمنية والإستونية.
المصدر: لايف. رو