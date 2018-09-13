 
مباشر
عاجل
المخابرات العامة الأردنية تكشف تفاصيل المخطط الإرهابي لخلية السلط

مترجم غوغل متهم بالتحيز الجنسي!

العالم الرقمي

مترجم غوغل متهم بالتحيز الجنسي!
ZUMAPRESS.com-© Jaap Arriens
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ks0j

وجد باحثون من البرازيل أن خوارزميات برنامج غوغل للترجمة "Google Translate" متحيزة مسبقا عند ترجمتها للجمل، وتستبعد حالة الجنس في النحو ‏‏(مذكر ومؤنث) في العديد من اللغات.‏

إقرأ المزيد
أوبر "متهمة" بالتمييز الجنسي!

واتضح للباحثين أن ترجمة برنامج "Google Translate"، لعدة آلاف من الجمل من 12 لغة إلى اللغة الإنجليزية، تستبعد حالة التأنيث النحوية ‏لمجموعة من المهن التقنية.‏

ونسب مترجم غوغل ممثلي المهن التقنية إلى فئة المذكر في 71% من ترجماته، وربع الترجمات فقط أنث فيها ‏أصحاب هذه المهن.‏

وكما هو معروف، فإن توزيع ممثلي الجنسين على مهن دون غيرها لا يتطابق مع الإحصائيات الوظيفية الحقيقية الموجودة في عصرنا ‏الحالي.‏
وتلاحظ هذه المشكلة والتحيز في الترجمة في مجموعة لغات مثل الهنغارية والفنلدية والسواحلية والأرمنية والإستونية. ‏

المصدر: لايف. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر .. مئات الآلاف يتركون منازلهم مدن الساحل الشرقي الأمريكي تتأهب لإعصار "فلورنس"