إنستغرام تضيف ميزة مقتبسة من فيسبوك إلى تطبيقها

أضافت إنستغرام شريطا خاصا بالردود التفاعلية المختصرة عبر الرموز التعبيرية "emoji" لجعل التعليق أسرع وأسهل على التطبيق.

وبدلا من الاضطرار إلى البحث عبر لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية الخاصة بك، ستقوم إنستغرام بإعداد قائمة لك حسب ما أعلنت الشركة.

That feeling when your favorite emojis are right in front of you 🙌😍 pic.twitter.com/QPF8eGc5yD — Instagram (@instagram) September 6, 2018

ويعرض التطبيق شريطا في الجزء السفلي من الشاشة يتضمن الرموز التعبيرية الأكثر استخداما من قبلك، وقد كانت هذه الميزة تحت الاختبار منذ مايو الماضي، وفقا لموقع "ذي فيرج" المتخصص في الأخبار الرقمية.

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وأصبحت الميزة متاحة لجميع مستخدمي أندرويد وiOS، ويظهر شريط الرموز التعبيرية فقط عندما يرغب المستخدم في التعليق على المحتوى الذي نشره مستخدم آخر من صور وفيديوهات، تماما مثل الميزة التي أضافها تطبيق فيسبوك إلى التعليقات منذ فترة طويلة.

ومن المرجح أن يجد العديد من المستخدمين هذه الميزة مفيدة، نظرا لأنه أصبح من الشائع ترك تعليق باستخدام رموز تعبيرية فقط، في تطبيقات الشبكات الاجتماعية.

وتأتي هذه الميزة فيما كانت الشركة تخطط لإطلاق تطبيق منفصل يركز على التسوق، وسيكون التطبيق، الذي قد يحمل اسم "IG Shopping" بمثابة توسع لتأثير إنستغرام المتزايد في سوق التجارة الإلكترونية.

وما يزال تطوير التطبيق مستمرا، ومن غير الواضح متى سيتم إطلاقه.

المصدر: ديلي ميل