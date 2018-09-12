"OnePlus" تطلق هاتفا بمواصفات متطورة

أعلنت شركة الصناعات التقنية "OnePlus" أن هاتف "6T" القادم سيأتي بميزات غير مسبوقة بالنسبة لأجهزتها.

وأكدت الشركة أن أهم ميزات الجهاز الجديد، ماسح بصمات الأصابع الذي سيأتي مدمجا بالشاشة، والذي سيسهل على المستخدم قفل الشاشة وإلغاء القفل دون الرجوع إلى ماسح البصمات الإضافي الذي سيأتي على الواجهة الخلفية أيضا.

وألمحت الشركة إلى أن شاشة الهاتف الجديد ستزود أيضا بحساسات لاستشعار معدل ضغط الأصابع عليها، الأمر الذي سيسمح بالتحكم بالعديد من خصائص التطبيقات دون الحاجة إلى الدخول إلى إعدادات التطبيق نفسه، كما في هواتف آيفون.

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كما تشير التسريبات إلى أن "OnePlus 6T" سيزود بشاشة OLED عالية الدقة، تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية، وكاميرا أساسية ثلاثية.

المصدر: لايف. رو