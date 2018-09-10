مايكروسوفت تفاجئ عشاق ألعاب الفيديو

فاجأت مايكروسوفت عشاق ألعاب "Xbox One" بالإعلان عن قطعة إلكترونية جديدة ومميزة.

وطرحت الشركة قبضة إلكترونية لاسلكية للعلب، أبرز ما يميزها عن المقابض السابقة لألعاب "Xbox" هو هيكلها المقاوم للماء، والذي يمكن مستخدمها من تنظيفها بسهولة.

كما أتت تلك القبضة بالعديد من الميزات كالقدرة على التواصل مع الأجهزة الإلكترونية عبر شبكات البلوتوث والـ WIFI، فضلا عن احتوائها على مأخذ مخصص للوصل مع سماعات الرأس.

ويتوقع الخبراء في مايكروسوفت أن تلقى تلك القطعة رواجا كبيرا عند عشاق ألعاب الفيديو، وخصوصا أن الكثيرين منهم يفضلون تناول الطعام والمشروبات أثناء اللعب، ما يعرض المقابض التي يستعملونها للتلف أحيانا بسب السوائل أو بقايا الأطعمة التي تنسكب عليها.

المصدر: فيستي