تعرف على مواصفات أقوى هواتف آسوس
طرحت شركة آسوس منذ مدة هاتف "ZenFone 5Z" بمواصفات تجعل منه واحدا من أفضل الهواتف الموجودة في الأسواق.
ومن أبرز المواصفات التقنية والفنية لهذا الهاتف:
- معالج ثماني النوى عالي الأداء "Qualcomm Snapdragon 845".
- معالج رسوميات "Adreno 630" بتردد 710 غيغاهيرتز.
- ذاكرة وصول عشوائي (4 و6 و8) غيغابايت.
- ذاكرة داخلية (46/1289/256) غيغابايت.
- شاشة بأبعاد بحجم 6.2 بوصة، وأبعاد "19.9"، ودقة عرض (2246х1080) بيكسل.
- شريحة NFC للدفع الإلكتروني والوصل اللاسلكي مع الأجهزة الإلكترونية.
- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12+8 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيدوهات بتقنية 4k.
- كاميرا أمامية 8 ميغابيكسل.
- منفذ يتسع لبطاقتي اتصال "nanoSIM".
- بطارية بسعة 3300 ميللي أمبير.
- الأبعاد: (153х75.65х7.7) ملم.
- الوزن: 165 غراما.
المصدر: فيستي