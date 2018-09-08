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غوغل تطلق "Pixel 3" قريبا

العالم الرقمي

غوغل تطلق
vesti.ru
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أعلنت شركة غوغل عن نيتها إطلاق أحدث هواتف "Pixel"، في الـ 9 من سبتمبر الجاري.

وأوضحت مصادر مقربة من الشركة أن "Pixel" الجديد سيأتي بنسختين (Pixel 3 وPixel 3 XL)، مزودتين بكاميرا أساسية عالية الدقة، ونظام تشغيل "Android 9 Pie".

الهاتف الأول من المفترض ان ياتي بشاشة 5.5 بوصة، ومعالج "Qualcomm Snapdragon 845"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وبطارية بسعة 2915 ميللي أمبير.

youtube/ Jonathan Morrison

أما "Pixel 3 XL" فسيأتي بشاشة OLED 6.2 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وبطارية بسعة 3500 ميللي أمبير.

المصدر: لايف. رو

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