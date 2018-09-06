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الكشف عن أسعار هواتف آيفون المنتظرة

العالم الرقمي

الكشف عن أسعار هواتف آيفون المنتظرة
pexels.com/ Torsten Dettlaff
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بأسعار وبعض مواصفات هواتف آبل المنتظر طرحها قريبا.

ونقلت صحيفة "Macerkorf" عن مصادر مقربة من آبل أن الأخيرة تنوي طرح عدة نماذج من الهواتف، في 12 سبتمبر الجاري.

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وسيأتي الهاتف الأول وفقا للصحيفة بمواصفات جيدة وسعر 799 يورو، أما هاتف "XS" بسعر 909 يورو، وأكبر الهواتف "XS Plus" من المفترض أن يطرح بسعر 1149 يورو.

وكانت مواقع أخرى قد أشارت إلى أن هواتف آبل المنتظرة ستأتي بشاشات بمقاس (5.8 و6.1 و6.5) بوصة، جميعها شبيهة بشاشات هواتف "آيفون-X".

المصدر: نوفوستي

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