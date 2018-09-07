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روسيا تحذّر من أساليب جديدة لسرقة الأموال

العالم الرقمي

روسيا تحذّر من أساليب جديدة لسرقة الأموال
pexels.com
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حذّرت الجهات الأمنية الروسية المواطنين في البلاد من انتشار طرق جديدة يعتمدها المحتالون لسرقة الأموال من البطاقات المصرفية.

وأوضحت صحيفة "إزفيستيا" الروسية أن بعض المحتالين يلجؤون إلى استعمال أرقام وحسابات وهمية لإرسال رسائل نصية إلى بعض الناس، يحذرونهم فيها من أن فعالية بطاقاتهم المصرفية قد انتهت، ويطالبونهم بإرسال بيانات البطاقة والمعلومات الشخصية المرتبطة بها إلى رقم الهاتف أو الحساب الإلكتروني المستخدم للتواصل.

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وبعد أن يرسل متلقي الرسالة البيانات المطلوبة، يقوم المحتالون باستغلالها لاختراق حسابه المصرفي، وتحويل الأموال منه إلى حسابات أخرى تابعة لهم.

يذكر أن خبراء في أمن الإنترنت كانوا قد حذروا مؤخرا من انتشار فيروسات إلكترونية خطيرة كـ "Fakebank"، يستغلها بعض المخترقون للوصول إلى الحسابات المصرفية المرتبطة مع الهواتف الذكية لسرقة الأموال منها.

المصدر: فيستي

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