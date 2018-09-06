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إنستغرام يطلق متجره الإلكتروني

العالم الرقمي

إنستغرام يطلق متجره الإلكتروني
pexels.com
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أعلن القائمون على إنستغرام أنهم سيطلقون تطبيقا جديدا مخصصا للشراء عبر الإنترنت.

وأوضحت صحيفة the Verge أن التطبيق الجديد الذي سيطلق عليه اسم "iG Shopping" سيعرض منتجات العديد من الشركات حول العالم، وسيسمح للمستخدم بطلب تلك المنتجات ودفع ثمنها إلكترونيا.

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ويرى القائمون على إنستغرام أن إطلاق هذا التطبيق سيقلل من الترويج غير الرسمي للبضائع عبر الحسابات الشخصية، وسيساهم في زيادة دخل شركتهم وعدد مستخدميها في الوقت الذي تلاقي فيه بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، تراجعا في أعداد المستخدمين لأسباب عدة منها انتهاك سرية المعلومات الشخصية.

المصدر: لايف. رو

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