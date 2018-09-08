"ياندكس" الروسي يتقدم على "غوغل" الأمريكي في روسيا

تقدم محرك البحث "ياندكس" لأول مرة على محرك البحث "غوغل" في روسيا من حيث حصة استعلامات البحث في أجهزة الكومبيوتر والهواتف العاملة بنظام التشغيل "أندرويد".

وكشف مكتب "ياندكس رادار"، في 31 أغسطس الماضي، أن حصة محرك البحث "ياندكس" بلغت في روسيا، يوم 19 أغسطس، 49.35% من إجمالي المستخدمين. فيما بلغت نسبة محرك البحث "غوغل" 49.28 %. أما بقية محركات البحث فشغلت ما يزيد عن 1% من سوق البحث.

وفي أبريل عام 2017، وقعت شركة "غوغل" مع إدارة مقاومة الاحتكار الروسية اتفاقية تسوية لمدة 6 أعوام و9 أشهر، وذلك بعد أن رفعت شركة "ياندكس" الروسية دعوى قضائية ضدها.

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وقضت الاتفاقية بأن يتنازل محرك البحث "غوغل" عن حقه "الحصري" لتطبيقاته في أجهزة "أندرويد".

ومنذ ذلك الحين، يحق لأية شركة مثل "ياندكس" أو مايل.رو أو غروب، أن تطالب بشغل مكانة لها على الشاشة الرئيسة للأجهزة.

يذكر أن المحاكمة القضائية بهذا الشأن بين "غوغل" وإدارة مقاومة الاحتكار الروسية استغرقت ما يزيد عن سنة ونصف.

المصدر: تاس