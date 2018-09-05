فوز تقنية روسية للتعرف على المارة في مسابقة "أمازون"!

فازت شركة "NtechLab" الروسية المتخصصة في تصنيع الخوارزميات في مجال شبكات الأعصاب الاصطناعية بالمركز الثالث في مسابقة التعرف على المارة، والتي أقامتها شركة "أمازون".

وأوكلت إلى المشاركين في المسابقة مهمة تقديم حلول قد تساعد في التعرف على هياكل المارة وراكبي الدراجات الهوائية وتمييزهم عن غيرهم.

وتقدمت تكنولوجيا شركة "NtechLab"، التي تساهم فيها شركة "روستيخ" الروسية، في مؤشرات كثيرة على مثيلاتها الأجنبية.

وعلى سبيل المثال فإن تكنولوجيا الشركة بحاجة إلى 0.5 ثانية فقط لمعالجة مليار صورة فوتوغرافية. وتقوم تلك التكنولوجيا على أدق خوارزمية للتعرف الحيوي، وأكدت فاعليتها دراسات مستقلة أجراها خبراء في معهد المقاييس والتكنولوجيا الأمريكي.

وشارك في المسابقة 35 فريقا. وفاز بها مختصون من أكاديمية العلوم الصينية. أما المرتبة الثانية فاحتلها مهندسون من مختبر "Computer Vision and Multimedia Lab" بصفته فرعا من شركة "JD AI Research".

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وقضت شروط المسابقة بأن تقدم الفرق الـ3 الأولى مخترعاتها في مؤتمر الرؤية الكمبيوترية "European Conference on Computer Vision" الذي سيبدأ أعماله، في 8 سبتمبر، في ميونيخ الألمانية.

المصدر: سلاح روسيا