Lenovo تطلق حواسب مميزة بأسعار منافسة

أعلنت شركة صناعة الإلكترونيات العملاقة Lenovo عن نيتها طرح مجموعة من الحواسب اللوحية المميزة، بسعر لا يتجاوز 130 دولارا.

وأبسط الحواسب الجديدة هو "Tab E7" الذي يأتي بشاشة حجمها 7 بوصات، ومعالج "MediaTek" رباعي النوى بتردد 1.3 غيغاهيرتز، فضلا عن ذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية 16 غيغابايت، أما سعره فسيبلغ 70 دولارا فقط.

أما الحاسب الآخر المنتظر طرحه في أكتوبر المقبل فـ"Tab E10"، مزود بشاشة 10 بوصات، بدقة عرض 1280х800 بيكسل، ومعالج Snapdragon 210، وذاكرة وصول عشوائي 2 أو 3 غيغابايت، أما سعره فسيبلغ 130 دولارا.

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كما ألمحت الشركة إلى أنها قد تصدر حاسبا ثالثا بشاشة 8 إنشات، ومعالج MediaTek، بسعر 100 دولار.

المصدر: فيستي