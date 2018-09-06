مقطع فيديو يكشف تسريبات هامة عن آيباد القادم

نشرت قناة "MySmartPrice" على يوتيوب فيديو توضيحي يظهر تصميم حاسب آيباد اللوحي القادم من آبل.

وأنتج الفيديو باستخدام التقنيات ثلاثية الأبعاد، واعتمد مصمموه على الشائعات التي تداولتها مواقع التقنية، حيث يظهر تصميم آيباد الجديد الشبيه إلى حد ما بتصميم أجهزة "آيفون-5"، فهيكله مصنوع من المعدن، وشاشته تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا، تتوسط قسمها العلوي الكاميرا الأمامية.

كما يمكن أن نلاحظ ان الجهاز أتى بمكبري صوت ومنفذ "Lightning"، ويخلو من منفذ "3.5-мм" المخصص لسماعات الرأس التقليدية.

youtube/EverythingApplePro

ومن المفترض أن يأتي هذا الحاسب بشاشة OLED عالية الدقة بحجم 12.9 بوصة، وحساسات مخصصة للتعامل مع تقنية التعرف على الوجوه كما في هواتف "آيفون-X"، بالإضافة إلى خاصية الشحن اللاسلكي.

المصدر: فيستي