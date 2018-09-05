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Xiaomi تكشف عن أول هاتف يعمل مع شبكات "5G"!

العالم الرقمي

Xiaomi تكشف عن أول هاتف يعمل مع شبكات
Twitter
هاتف "Mi Mix 3" المنتظر من Xiaomi
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نشر دونوفان سونغ مدير الإنتاج في شركة Xiaomi الصينية تغريدة على تويتر أظهر فيها هاتف "Mi Mix 3" المنتظر، القادر على التعامل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت.

ولم يذكر سونغ أية تفاصيل عن المواصفات التقنية للهاتف، لكنه أكد أن طرحه في الأسواق سيكون العام المقبل، وليس في أكتوبر المقبل كما صرحت الشركة سابقا.

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وبالنظر للصورة المرفقة بالتغريدة، يمكن أن نلاحظ أن الشاشة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للهاتف، أي أن ماسح بصمات الأصابع فيه قد يأتي مدمجا بالشاشة، والكاميرا الأمامية قد تخرج من أعلى الهيكل عند الحاجة لاستعمالها، كما في هواتف "Oppo Find X".

المصدر: فيستي

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