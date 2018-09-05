Xiaomi تكشف عن أول هاتف يعمل مع شبكات "5G"!

نشر دونوفان سونغ مدير الإنتاج في شركة Xiaomi الصينية تغريدة على تويتر أظهر فيها هاتف "Mi Mix 3" المنتظر، القادر على التعامل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت.

ولم يذكر سونغ أية تفاصيل عن المواصفات التقنية للهاتف، لكنه أكد أن طرحه في الأسواق سيكون العام المقبل، وليس في أكتوبر المقبل كما صرحت الشركة سابقا.

We've successfully tested 5G data connections on Xiaomi phones, and we can't wait for the official rollout of 5G next year! 🎉🎉



5G download speeds are more than 10X faster than 4G speeds. What's everyone looking forward to the most? ⚡⚡️⚡️ https://t.co/vLAH3wosni — Donovan Sung (@donovansung) 3 сентября 2018 г.

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وبالنظر للصورة المرفقة بالتغريدة، يمكن أن نلاحظ أن الشاشة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للهاتف، أي أن ماسح بصمات الأصابع فيه قد يأتي مدمجا بالشاشة، والكاميرا الأمامية قد تخرج من أعلى الهيكل عند الحاجة لاستعمالها، كما في هواتف "Oppo Find X".

المصدر: فيستي