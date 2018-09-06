أفضل الهواتف الذكية لعام 2018

وضع الخبراء في موقع "AnTuTu" المتخصص بتقييم أداء الأجهزة الذكية قائمة بأفضل الهواتف التي لقيت رواجا كبيرا في النصف الثاني من العام الجاري.

واحتل المرتبة الأولى من حيث الأداء وفقا للخبراء هاتف "القرش الأسود" من شركة Xiaomi الصينية، بفضل معالجه المتطور "Snapdragon 845" من Qualcomm، وذاكرة الوصول العشوائي التي أتت بحجم 8 غيغابايت، والبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.

أما في المرتبة الثانية، فجاء هاتفا "Meizu 16th" و"Oppo Find X"، وهما بنفس مواصفات الهاتف الأول تقريبا.

واحتل هاتف "Smartisan Nut R1" المرتبة الثالثة، وتميز بمعالجه سريع الأداء، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت، وكاميرا ممتازة.

كما ضمت قائمة "AnTuTu" أيضا عددا من الهواتف كـ "Vivo NEX" و"Xiaomi Mi 8 Explorer Edition" و"Meizu 16th Plus" و"Nubia Z18".

المصدر: فيستي