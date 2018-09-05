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آبل تعترف بوجود مشاكل في هواتف "آيفون-8"!

العالم الرقمي

آبل تعترف بوجود مشاكل في هواتف
Reuters Issei Kato
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حذّرت شركة آبل مستخدميها من وجود أعطال فنية في بعض أجهزة "آيفون-8" المباعة حول العالم.

وأوضحت صفحة الدعم الفني لآبل على الإنترنت أن "نسبة قليلة من هواتف آيفون-8 التي بيعت في الفترة ما بين 2017 و2018، في كل من أمريكا وأستراليا والصين والهند وهونغ كونغ ونيوزيلندا، تعاني من مشاكل في عمل اللوحة الأم".

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وأشارت الشركة إلى أن هذه المشكلة تخص بعض نماذج "آيفون-8" بنسخته العادية فقط، وبسببها قد يقوم الهاتف بإعادة الإقلاع تلقائيا، أو يتوقف عن العمل فجأة.

وأكدت آبل على أنه يمكن لأي مستخدم من أصحاب الهواتف المذكورة ممن يعانون من تلك المشاكل، التوجه إلى أقرب مركز صيانة رسمي تابع لها ليتم إصلاح هاتفه مجانا.

المصدر: فيستي

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