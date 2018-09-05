سوني تطلق أحدث هواتفها

كشفت شركة سوني للمنتجات الإلكترونية خلال معرض "IFA" التقني الأخير عن جهاز "XZ3"، أحدث وأقوى هواتفها.

وعلى غرار معظم هواتف سوني، جاء الهاتف الجديد بكاميرا عالية الأداء بدقة 19 ميغابيكسل، قادرة على التقاط الصور والفيديوهات بدقة 4K، ومزودة بمعالج مستقل وخاصية "Super Slow Mo" التي تمكنها من تسجيل 960 إطارا في الثانية.

كما زود الجهاز بشاشة OLED فائقة الدقة بحجم 6 بوصات، ومعالج "snapdragon-845"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، بالإضافة إلى بطارية بميزتي الشحن السريع واللاسلكي.

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ومن المنتظر أن يطرح هذا الهاتف قريبا بـ 4 ألوان أساسية هي الأسود والفضي والأخضر والخمري، وسعر 800 دولار أو أكثر.

المصدر: فيستي