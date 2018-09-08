آسوس تطلق نماذج جديدة من حواسيب "Zenbook"
youtube/ ASUS
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أعلنت شركة آسوس عن إطلاقها 3 نماذج جديدة من حواسيب "Zenbook" الشخصية المميزة.
وزود أول نموذجين من هذه الحواسيب بشاشات بحجم 13 و14 بوصة، ودقة عرض Full HD، وهيكل رقيق وخفيف الوزن من المعدن والبلاستيك وألياف الكربون.
ويضمن أداءهما الممتاز معالج "Intel Core i7" من الجيل الثامن، ومعالج رسوميات "NVIDIA GeForce MX150"، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 512 غيغابايت، وبطارية تعمل 14 ساعة.
youtube/ ASUS
أما النموذج الثالث من هذه الأجهزة، فجاء بشاشة 15 بوصة، بدقة عرض 4K UHD) 3820х2160) بيكسل، ومعالج رسوميات "NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q"، وبطارية تكفيه للعمل 16 ساعة.
المصدر: فيستي
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