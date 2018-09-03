مستخدمون من حول العالم يشكون من تعطل فيسبوك وإنستغرام

اشتكى مستخدون لتطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" حول العالم من تعطل فني في عملها، مساء اليوم الاثنين.

وأفاد موقع Downdetector المختص بتعقب عمل شبكات التواصل الاجتماعي بأن حالات العطل ظهرت عند الساعة 23:50 بتوقيت موسكو.

ولاحظ مستخدمون من روسيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وبولندا وإيطاليا والولايات المتحدة وغيرها من الدول مشاكل في عمل تلك التطبيقات.

وتتعلق غالبية الشكاوى بعطل في تشغيل "إنستغرام" (42%) والوقف التام لعمل "فيسبوك"، كما يواجه المستخدمون مشاكل عند محاولتهم الدخول في حساباتهم عبر التطبيقات وتحميل الصور.

وتداولت العديد من الحسابات الإخبارية في "تويتر" هذا النبأ.

وقد أظهرت "فيسبوك" رسالة تفيد بأن موقعها يحتاج للصيانة، وغير متاح الآن نظرا لاحتياجه لبعض الصيانة، ولكن "لا بد وأن يكون بوسعك معاودة استخدام الموقع بعد بضع دقائق".

فيما عاد "واتساب" للعمل بعد توقف ساعة وسرعان ما ظهر هاشتاغ #تعليق_الواتساب على موقع "تويتر".

ولم تعرف حتى الآن أسباب التعطل.

يذكر أن جميع هذه التطبيقات ملك لشركة "فيسبوك".

Facebook, Instagram and WhatsApp are down in the U.S. and Europe! Whatever shall we do? Lol! #WorldCrisis#SocialMediaMeltdown — Bobby Brooks (@b0bby_br00ks) 3 сентября 2018 г.

That moment when everyone comes to Twitter to talk about Instagram and Facebook being down 😂 🤦🏼‍♂️ — John SLOPPY Selepes (@SloppyJS) 3 сентября 2018 г.

المصدر: وكالات