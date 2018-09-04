سامسونغ تطلق أجهزة تلفاز غير مسبوقة

أعلنت سامسونغ خلال معرض "IFA" الأخير للإلكترونيات أنها ستبدأ قريبا ببيع أجهزة تلفاز مزودة بشاشات "8K" فائقة الدقة.

وأوضح الخبراء في سامسونغ أن شاشات "QLED" التي زودت بها هذه التلفزيونات تحوي نقاط رؤية إلكترونية أكثر بمقدار 16 مرة من شاشات تلفزيونات "4K" الحديثة، ما يجعل الصور فيها عالية الدقة بشكل غير مسبوق.

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ولم تفصح الشركة المصنعة عن السعر الرسمي لهذه الأجهزة، لكنها أكدت أنها ستبدأ اعتبارا من أواخر سبتمبر الجاري بطرح عدة نماذج منها بشاشات (65 و75 و85) بوصة، تتراوح أسعارها ما بين 5 و10 آلاف دولار.

المصدر: فيستي