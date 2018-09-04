Huawei تطرح معالجا بمواصفات فائقة

استعرضت شركة صناعة الإلكترونيات الصينية Huawei أحدث معالجاتها المخصصة للهواتف الذكية، خلال معرض "IFA 2018".

وأكد الخبراء في Huawei أن أهم ما يميز معالج "Kirin 980" الجديد هو تقنية تصنيعه المميزة، حيث بات يحوي نحو 7 مليارات خلية إلكترونية فائقة الدقة.

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وبفضل تقنيات هذا المعالج، فمن المفترض أن تصبح الهواتف الذكية التي تحتويه أسرع بنسبة 60 إلى 70% من الهواتف الحالية، كما ستكون أكبر قدرة على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخصوصا في مجال التعامل مع الصور والوجوه.

المصدر: لايف. رو