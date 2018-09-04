تسريبات جديدة عن هاتف غوغل المنتظر

تداولت مواقع مهتمة بشؤون التقنية صورا ومعلومات حول هاتف غوغل المنتظر أن يطرح، في 9 أكتوبر المقبل.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف "Pixel 3" بنسخته العادية سيأتي بهيكل من المعدن شبيه بهيكل هواتف "Pixel" الحالية، وشاشة بمقاس 5.5 بوصة وأبعاد "2:1" ودقة عرض (2160х1080) بيكسل.

كما من المنتظر أن يزود الجهاز بمعالج "Adreno 630"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وبطارية بسعة 2915 ميللي أمبير.

أما نسخة "XL" الكبيرة من هذا الهاتف، فمن المفترض أن تأتي بشاشة OLED بمقاس 6.2 بوصة، ومعالج "Snapdragon 845"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، ومساحة تخزين بسعة 128 غيغابايت.

المصدر: فيستي