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ZTE تزيح الستار عن أحدث هواتفها

العالم الرقمي

ZTE تزيح الستار عن أحدث هواتفها
youtube/Engadget
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استعرضت شركة "ZTE" الصينية مواصفات هاتف "Axon 9 Pro" التي تجعل منه منافسا قويا في الأسواق.

وزود الجهاز بشاشة AMOLED بمقاس 6.21 بوصة وأبعاد "18.7:9"، بالإضافة إلى كاميرا أساسية مزدوجة بدقة "20+12" ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 20 ميغابيكسل، فضلا عن هيكل مقاوم للماء والغبار.

youtube/Engadget

ويضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج "Snapdragon 845"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين بسعة 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، بالإضافة إلى نظام تشغيل "Android 8.1 Oreo".

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ومن المنتظر أن يظهر هذا الهاتف في الأسواق الأوروبية والآسيوية، منتصف سبتمبر الجاري بسعر 649 دولارا.

المصدر: فيستي

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