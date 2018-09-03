Lenovo تطلق أقوى حواسيبها

قدّمت شركة Lenovo مؤخرا حاسوب "X1 Extreme" الشخصي الذي يعد الأحدث والأقوى بين حواسيبها.

زوّد الحاسوب بهيكل متين مصنوع من ألياف الكربون المقاومة للصدمات والخدوش بوزن 1.7 كلغ، وشاشة تعمل باللمس بحجم 15.6 بوصة ودقة عرض (3840х2160) بيكسل، مصممة لإظهار الفيديوهات والصور بتقنية 4k.

youtube/ Lenovo

كما أتى الجهاز بمعالج (Intel.Coffee Lake) من الجيل التاسع، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 64 غيغابايت، وذاكرة داخلية بحجم 2 تيرابايت، ومعالج رسوميات "Nvidia GeForce 1050Ti MaxQ"، ونظام تشغيل "Windows 10".

ويمكن وصل الحاسوب مع مختلف الأجهزة والملحقات الإلكترونية عبر منفذين من نوع "USB 3.1"، ومنفذي "ThunderBolt 3"، ومنفذ "HDMI 2.0".

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ومن المتوقع أن تطرح Lenovo جهازها الجديد في أوروبا وأمريكا أواخر سبتمبر الجاري، بسعر 1859 دولارا.

المصدر: فيستي