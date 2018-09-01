لأول مرة.. هيكل ذهبي للآيفون الجديد! (فيديو)

ظهرت على شبكة الإنترنت أول صور لجهازي iPhone X‎، ستطلقهما شركة آبل في الثاني عشر من سبتمبر.

ويؤكد موقع "9to5Mac" في الإنترنت، أن هذه هي صور أصلية لأجهزة هواتف آيفون الجديدة، التي ستطلق قريبا. وسيحصل جهاز آيفون على تصنيف "S" ليصبح "iPhone XS"، وسيتمتع بتحسينات نوعية كبيرة.

إقرأ المزيد

وتظهر الصورة المنشورة اليوم، زوجا من هواتف آيفون وضع أحدهما فوق الآخر، 5,8 بوصة و6,5 بوصة. ويعتقد مصدر الصور أن الهاتفين الذكيين سيحصلان على تسمية "iPhone XS".

كما يمكن رؤية اللون الذهبي بشكل واضح على الهيكل المعدني للهاتفين. وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها آبل اللون الذهبي، إذ كانت الشركة تستخدم في السابق اللون الفضي فقط لهياكل هواتفها.

كما عرضت في الإنترنت أيضا صور لساعة آبل الجديدة، التي تتميز عن سابقاتها بشاشة أكبر بنسبة 15% من الساعات السابقة، وذلك لأن الشركة اختصرت من عرض إطار الشاشة.

المصدر: لايف. رو