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فيسبوك يطلق تطبيقا رقميا منافسا لـ "YouTube" و "Netflix"

العالم الرقمي

فيسبوك يطلق تطبيقا رقميا منافسا لـ
Sputnik : Ramil Sitdikov
مارك زوكربرغ، مؤسس فيسبوك.
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قامت شركة فيسبوك بإطلاق خدمة بث ومشاهدة الأفلام "Watch"، على نطاق عالمي، وذلك بعد إطلاقها داخل الولايات المتحدة في عام 2017.

وتمكن الخدمة الجديدة العملاء من الاختيار ضمن باقة واسعة جدا من الأفلام والبرامج التلفزيونية، وكذلك مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة عبر حساباتهم الشخصية، كما في إنستغرام.

كذلك، تنوي فيسبوك مع إطلاق خدمتها عالميا اقتسام الأرباح مع الشركات المنتجة للأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية، وذلك بنسبة 45% للأولى، و 55% للثانية.

ويرى مراقبون بأن تطبيق "Watch" هو أضخم مشروع أطلقته فيسبوك حتى اللحظة، وذلك من ناحية منافسته للتطبيقين العملاقين، "YouTube" و"Netflix"، لأنه يستهدف نفس الجمهور وينشر فيديوهات طويلة وقصيرة، سينمائية وترفيهية، على حد سواء.

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والجدير ذكره أيضا، أن "Watch" لم تصل إلى شعبية "YouTube" في السوق الأمريكي بعد، حيث يستخدم التطبيق الجديد 25% من مستخدمي فيسبوك فقط.

لكن وبالرغم مما سبق، تراهن الشركة على دور كبير ومؤثر سيلعبه "Watch"، مع انتشاره القريب في المتاجر الالكترونية العالمية.

المصدر: BBC News

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