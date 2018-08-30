إنستغرام "تفضح" الحسابات المزورة!

أطلقت إنستغرام تحديثا جديدا يتضمن إظهار المزيد من التفاصيل حول ملكية الملف الشخصي، تستهدف من خلاله المستخدمين الذين ينتحلون أسماء شخصيات مشهورة من خلال حسابات وهمية.

ويهدف هذا التحديث، الذي يتضمن إطلاق علامة التبويب "About This Account" ونموذج التعريف الأزرق الجديد، إلى تخليص شبكة مشاركة الصور عبر الإنترنت من الحسابات المكررة والملفات الشخصية، التي تشارك معلومات ضارة أو محتوى ينتهك حقوق النشر.

Today, our co-founder and CTO @mikeyk has an update on 3 important steps we’re taking to keep Instagram safe. https://t.co/72cAYCiLGO — Instagram (@instagram) 28 августа 2018 г.

وقال مايك كريغر، كبير مسؤولي التقنية في إنستغرام، إن التحديث الأخير سيساعد في جعل التطبيق المملوك من قبل فيسبوك "آمنا".

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واستطرد موضحا: "إن إبقاء المستخدمين ذوي النوايا السيئة خارج منبرنا، أمر مهم للغاية بالنسبة لي. وهذا يعني محاولة التأكد من أن الأشخاص المتابعين حقيقيين، ما يساعد على إيقاف الجهات الفاعلة السيئة قبل إحداث أي ضرر".

وتستهدف علامة التبويب "حول هذا الحساب" (About This Account) الصفحات ذات الجمهور الكبير، حيث صُممت لمنح المتابعين معلومات حول وقت إنشاء الحساب والموقع، بالإضافة إلى تفاصيل حول الإعلانات المعروضة على الصفحة.

إلا أن إنستغرام قال إنه سيتم منح أصحاب الحساب الشخصي فرصة لمراجعة معلوماتهم قبل أن يتم عرضها للعموم على الإنترنت.

المصدر: RT