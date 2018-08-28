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تحذير من سهولة وصول الهاكرز لرسائل واتس آب!

العالم الرقمي

تحذير من سهولة وصول الهاكرز لرسائل واتس آب!
Reuters
تحذير من سهولة وصول الهاكرز لرسائل واتس آب!
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كشفت واتس آب أن الرسائل المخزنة على خدمة النسخ الاحتياطي المجانية من غوغل ليست آمنة مثل تلك المحمية من قبل أنظمتها الداخلية.

وتعاون تطبيق الدردشة المملوك من قبل فيسبوك مؤخرا مع Google Drive، لتوفير سعة تخزين غير محدودة لمستخدمي أندرويد، ويعد الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك أمرا حيويا، لضمان نقلها بسهولة عند تغيير الهواتف.

لكن هذه الصفقة الجذابة تأتي مع تحذير "صارخ"، حيث لن يتم تشفير جميع الدردشات المخزنة على خوادم غوغل، ما يعني أنه بإمكان غوغل أيضا، بخلاف واتس آب، الوصول إلى رسائل واتس آب متى اختارت ذلك، حيث يتم إخفاء النصوص بسلسلة من التعليمات البرمجية، التي لا يمكن اختراقها إلا من قبل المرسل والمتلقي.

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وقالت واتس آب إن "الوسائط والرسائل التي قمت بنسخها احتياطيا ليست محمية بتشفير واتس آب "من البداية إلى النهاية"، أثناء حفظها في  Google Drive".

وأصبح التشفير الآن القاعدة الأساسية في العديد من تطبيقات الدردشة، ولكن غوغل خرجت عن القاعدة بشكل سيء، أتاح للهاكرز إمكانية الوصول وقراءة الرسائل الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بالنسبة لمستخدمي هواتف آبل، حيث يتم تخزين النسخ الاحتياطية على iCloud.

ولضمان الحفاظ على أمان بياناتك، توصي ZDNet بتطبيق كلمات مرور قوية لحساب غوغل.

المصدر: ذي صن

// 26.06.2018 по тикету 15478

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