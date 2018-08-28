آبل بصدد الكشف عن أكبر هواتف آيفون!

ظهرت تفاصيل جديدة حول إطلاق آبل لأكبر هواتف آيفون على الإطلاق، وذلك قبل أقل من شهر واحد على انطلاقة حدث الإصدار الضخم.

ومن بين أحدث التفاصيل، تعتزم آبل أن تطلق على تصنيف العام الحالي اسم "S year"، بمعنى أن الأجهزة الجديدة ستشمل في الغالب تحسينات داخلية، بدلا من أي تطويرات جمالية كبرى، وفقا لتقارير Bloomberg.

ويتوافق التقرير مع شائعات انتشرت على نطاق واسع، مفادها أن شركة آبل ستطلق 3 هواتف جديدة في الثاني عشر من سبتمبر.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة 3 نماذج للهاتف: 5.8 بوصة و6.1 بوصة و6.5 بوصة، وجميعها مزودة بشاشات كاملة تشبه تلك الموجودة في آيفون X.

ومن المقرر أن يأتي هاتف آيفون مقاس 6.5 بوصة، بأكبر شاشات آبل على الإطلاق، بالإضافة إلى ميزات جديدة مطورة.

إقرأ المزيد

وذكرت تقارير Bloomberg أنه على الرغم من كونه أكبر هاتف في المجموعة، فإن آبل تفكر فيما إذا كان يجب إضافة علامة "بلس" للهاتف أم لا.

وستحاول الشركة جذب المستخدمين من خلال نموذج 6.1 بوصة، الأكثر تشابها مع هاتف آيفون 8، حيث سيتميز بشاشة LCD متعددة الألوان، وبتصميم من الألمنيوم بدلا من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ونظرا لأن النماذج الثلاثة ستتميز بشاشة عرض كاملة، فسيكون لديها نظام تحكم فريد استُخدم في آيفون X، والذي يلغي الحاجة إلى زر التحكم الرئيسي، كما سيتم إضافة معرف الوجه في الأجهزة الثلاثة.

ومن المتوقع أن تطرح آبل تقنية الشريحتين المزدوجتين في الهاتفين الأكبر حجما، وفقا لـ Bloomberg.

وتجدر الإشارة إلى وجود تفاصيل أخرى ما تزال غير واضحة، من بينها التسميات التي ستطلقها آبل على هواتفها الجديدة.

المصدر: ديلي ميل