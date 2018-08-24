"Poco F1" سيشعل "حرب أسعار" في الأسواق العالمية!

كشفت شركة "شاومي" (Xiaomi) الصينية عن هاتف ذكي بمواصفات جبارة وسعر اقتصادي، ما قد يؤدي إلى تدهور غير مسبوق في أسعار الهواتف الذكية حول العالم.

وأطلقت "شاومي" هاتفها الذكي تحت علامة تجارية مستحدثة، أسمتها "Poco F1"، بمواصفات تضاهي أقوى الهواتف الذكية في السوق، لكن بنصف سعرها تقريبا.

ويتمتع "Poco F1" بإمكانيات مميزة، فهو يأتي مع بطارية بقوة 4000 ميللي أمبير، وكذلك ذاكرة RAM بـ8 غيغابايت، ما يجعله على قدم المساواة مع جهاز "غالاكسي نوت 9" من سامسونغ.

وعطفا على ما سبق، أشار الخبراء إلى أن "Poco F1" من شأنه دفع كبرى الشركات المنافسة مثل: آبل وسامسونغ، إلى إعادة النظر في أسعار هواتفهما الذكية، وخاصة الإصدارات التي تتماثل مع مواصفات الهاتف الجديد.

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ويبدأ سعر شراء هاتف "شاومي" الجديد بـ300 دولار أمريكي فقط، حيث أخذ ينتشر اليوم بسرعة كبيرة في أسواق الصين والهند، ومن المتوقع اجتياحه لأسواق آسيوية أخرى، وكذلك سيصل إلى الشرق الأوسط في الوقت القريب.

وفي السياق نفسه، كشفت الشركة الصينية الأم، عن خطة مرتقبة لتسويق وبيع "Poco F1" في أكثر من 50 دولة حول العالم.

المصدر: BBC News