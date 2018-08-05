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سامسونغ تطرح أحدث حواسبها اللوحية في روسيا

العالم الرقمي

سامسونغ تطرح أحدث حواسبها اللوحية في روسيا
youtube/Samsung
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أعلن وكلاء شركة سامسونغ عن بدء مبيعات حاسب "Galaxy Tab S4" اللوحي الحديث في روسيا.

وزود هذا الحاسب بشاشة Super AMOLED بحجم 10.5 بوصة، ودقة عرض عالية (2560х1600) بيكسل، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وأخرى أمامية 8 ميغابيكسل، ومنفذ "USB Type-C 3.1" للشحن ونقل البيانات.

ويضمن أداء الحاسب معالج "Qualcomm Snapdragon 835" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، وبطارية بسعة 7300 ميللي أمبير، ونظام تشغيل "Android 8.1".

youtube/Samsung
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وبفضل تقنية "Samsung DeX" الموجودة فيه، يمكن لمستخدم هذا الجهاز أن يحول واجهات العمل من أندرويد إلى واجهات تشبه سطح المكتب على أجهزة ويندوز. كما أن لوحة المفاتيح الخفيفة التي صممت له تمكن من استعماله ككمبيوتر صغير للكتابة.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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