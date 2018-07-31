"هاكاثون الحج" ينطلق في السعودية بمشاركة آلاف المطورين

تفتتح مدينة جدة في السعودية، اليوم الثلاثاء، "هاكاثون الحج" بمشاركة أعداد كبيرة من المطورين والمبرمجين.

وسيشارك في هذا الحدث الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني مبرمجون ومطورون من أكثر من 100 دولة، يقدمون أفضل الحلول البرمجية التي ستسهل حركة الحجاج وتنظم حركة السير والسفر في موسم الحج.

وأكد القائمون على الاتحاد تخصيص 2 مليون ريال سعودي لدعم الحدث وتحويل أفكار المشاركين فيه إلى مشاريع واقعية مفيدة، ستقسم على النحو التالي: مليون ريال للفائز بالمرتبة الأولى، و500 ألف ريال لصاحب المرتبة الثانية، و350 ألفا للثالث، فيما ستذهب 150 ألف ريال كجائزة للتميز.

يذكر أن الـ"هاكاثون" أو(Hackathon)، هو حدث يجتمع فيه المبرمجون والمطورون لعرض ما لديهم من أفكار علمية، وتستمر مدة هذه الفعاليات عادة من يوم حتى 7 أيام، تقام خلالها مسابقات علمية مختلفة.

المصدر: alriyadh.com