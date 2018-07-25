موسكو الأولى عالميا في تقديم الخدمات الإلكترونية

هنأ رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، بصدارة العاصمة الروسية لتصنيف الخدمات الإلكترونية في العالم.

وأشار مدفيديف إلى أن موسكو أحرزت في الآونة الأخيرة نجاحات بارزة في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية، وشغلت المرتبة الأولى في تصنيف الأمم المتحدة في هذا المجال.

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن 40 عاصمة عالمية شاركت في التصنيف، واستطاعت موسكو التقدم عليها.

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وأعاد سوبيانين إلى الأذهان نظام إشراك المواطنين في إدارة العاصمة، حيث تتاح فرصة لكل مواطن لتقديم اقتراحاته وتوصياته فيما يتعلق بمشاكل الإسكان وتجميل شوارع المدينة والخدمات وغيرها من المسائل التي تهم المواطنين ومعيشتهم. ويمكن ذلك من خلال بوابة "مدينتنا" الإلكترونية التي يشترك فيها حسب عمدة موسكو، نحو مليون مواطن.

وقال رئيس الوزراء إن خبرة موسكو في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين لا بد من نشرها في مدن روسية أخرى، فيما أبدى سوبيانين استعداده للعمل على ذلك قائلا إن موسكو جاهزة دائما لتبادل الخبرات.

المصدر: نوفوستي