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هواتف آيفون المستقبلية ستأتي بميزات جديدة

العالم الرقمي

هواتف آيفون المستقبلية ستأتي بميزات جديدة
youtube
صورة أرشيفية
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سجلت آبل مؤخرا براءة اختراع جديدة لكاميرات خارجية صغيرة يمكن إرفاقها بالهاتف الذكي.

ووفقا لموقع AppleInsider، فإن الكاميرات الجديدة ستثبت على سطح الهاتف الخارجي بواسطة مغناطيس خاص سيدمج بجسمه الأساسي، وستتوافق مع عمل آيفون بفضل تحديثات جديدة ستدخلها آبل على أنظمة "IOS".

youtube/CJ HD
صورة من الأرشيف
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والهدف من هذه الكاميرات المميزة هو التقاط صور باستخدام الهاتف الذكي تشبه بجودتها تلك التي تلتقط بواسطة الكاميرات الاحترافية، والقدرة على رؤية الأجسام البعيدة وتوثيقها بالاعتماد على كاميرا الهاتف.

ومن المتوقع أن تظهر هذه الإكسسوارات مع أجهزة آيفون التي ستطرح العام المقبل، كون هياكلها وبرمجياتها ستكون مصممة خصيصا للتعامل مع هذه العدسات.

المصدر: فيستي

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