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فيسبوك تزود المناطق النائية بإنترنت الجيل الخامس من الفضاء

العالم الرقمي

فيسبوك تزود المناطق النائية بإنترنت الجيل الخامس من الفضاء
Gettyimages.ru
فيسبوك تخطط لتوصيل المناطق النائية بالجيل الخامس من الإنترنت من الفضاء
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تخطط فيسبوك لتوفير شبكة "الحزمة العريضة" في المناطق النائية عبر العالم بواسطة الأقمار الاصطناعية، وهي تقنية نقل إشارات مختلفة متعددة التردد.

وتنوي الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في العالم إرسال مجموعة من الأقمار الاصطناعية إلى مدار منخفض بين 600 كلم و2000 كلم فوق الأرض.

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ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي تم تسريبها من داخل فيسبوك من خلال موقع "Wired"، فإن الشركة تخطط لإطلاق أول أقمارها الاصطناعية، ويحمل اسم "أثينا"، أوائل العام المقبل.

ولم تكشف التسريبات عن تفاصيل المشروع الذي يهدف إلى توصيل الإنترنت إلى المناطق "المحرومة" من هذه الخدمة عبر الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، لتوفير تغطية للكوكب بأكمله، على غرار شبكة "ستارلينك" التي تخطط شركة "سبيس إكس" لإطلاقها.

ومهما كانت التفاصيل التي يتضمنها القمر الاصطناعي "أثينا"، تبقى دوافع فيسبوك وراءه على حالها، حيث تسعى من خلال توفير الإنترنت في جميع أنحاء العالم لجلب مزيد من المستخدمين الجدد حتى يظل جمهور فيسبوك وواتس آب وإنستغرام ومسنجر وفيسبوك في ازدياد مستمر.

المصدر: إنغيدجت

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