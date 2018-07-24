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قريبا.. مساعد "أليسا" الصوتي في جميع المتصفحات العالمية

العالم الرقمي

قريبا.. مساعد
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أكد المبرمجون في شركة "ياندكس" الروسية أن مساعد "أليسا" الصوتي الذي أطلق منذ مدة سيظهر قريبا في أهم المتصفحات الإلكترونية العالمية.

وذكر بيان صادر عن الشركة أن "المبرمجين يعملون على تطوير نسخة معدلة من أليسا، ستظهر في متصفحات Chrome وFirefox وEdge قبل نهاية العام الجاري، وهذه النسخة قد تزيد أعداد مستخدمي هذا المساعد الصوتي إلى أكثر من 100 مليون شخص حول العالم".

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وأوضحت "ياندكس" أن مساعدها الصوتي الذي يستخدمه أكثر من 28 مليون شخص اليوم، متاح على أجهزة أندرويد وios، ويمكن تحميله من متاجر التطبيقات الخاصة بهذه الأجهزة، كما يمكن الاستفادة من خدماته لمستخدمي "Yandex.Browser"، و"Yandex iusc" عبر الإنترنت.

وبالإضافة إلى لتلك الميزات، يستخدم "أليسا" للتحكم صوتيا بمساعد "ياندكس" المنزلي الذكي الذي أطلق مؤخرا.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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