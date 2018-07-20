سنغافورة: تعرضنا لأضخم اختراق رقمي في تاريخنا

تمكن قراصنة من سرقة 1.5 مليون ملف صحي من بيانات حكومة سنغافورة، بينها الملف الشخصي لرئيس الوزراء، لي هسين لونغ، الأمر الذي يجعل منها أضخم هجمة إلكترونية في تاريخ البلاد.

وصرحت الحكومة السنغافورية بأن بياناتها الرسمية تعرضت لهجوم رقمي "متعمد ومخطط له بشكل جيد"، واصفة إياه بغير المسبوق في تاريخ البلاد. في حين، رفضت الحكومة الإدلاء بأية معلومات عن مصدر الهجوم أو عن هوية المنفذين وأرجعت ذلك "لأسباب عملياتية".

كما أكد وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي طارئ، أن "القراصنة قاموا بعدة هجمات متتالية استهدفت بشكل خاص، الملف الصحي الشخصي لرئيس الوزراء السنغافوري".

Cyberattack on Singapore's government health database steals details of 1.5 million, including Prime Minister Lee Hsien Loong https://t.co/OK0vz1yy5upic.twitter.com/06z5GshKmy — Reuters Top News (@Reuters) July 20, 2018

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ويرى خبراء أن سنغافورة قد تكون أكثر عرضة من غيرها لهذا النوع الضخم من الهجمات، إذ تعتمد البلاد بشكل كبير على الخدمات الحكومية الرقمية، كما أنها تطمح لأن تصبح الأولى عالميا في هذا المجال.

وفي عام 2017، تعرض البلد لثاني أخطر هجوم رقمي في تاريخه، إثر اختراق قراصنة لبيانات سرية تابعة لوزراة الدفاع السنغافورية، إذ تمكنوا من سرقة أكثر من 850 ملفا شخصيا.

المصدر: رويترز