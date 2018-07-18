غرامة هائلة تهدد غوغل لانتهاكها قوانين الاحتكار

كشفت مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية قد تغرم غوغل بملغ هائل لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار.

ومن المتوقع أن يفوق مبلغ الغرامة 2.4 مليار دولار، أي أكبر من الغرامة القياسية التي دفعتها غوغل العام الماضي لتحيزها لخدمة التسويق الخاصة بها على حساب المنافسين.

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ويتمثل سبب هذه الغرامة في التهم الموجهة لغوغل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار والترويج لبرمجياتها عبر الشركات المصنعة لهواتف أندرويد، وذلك عبر إلزام تلك الشركات بتثبيت متجر Google Play للتطبيقات الإلكترونية، ومحرك غوغل للبحث في هواتفها.

من جانبها، نفت غوغل تلك المزاعم، وأكدت أن مستخدمي الهواتف الذكية في أوروبا يتمتعون بحرية كاملة لاختيار الأجهزة والبرمجيات المناسبة لهم.

المصدر: لايف. رو