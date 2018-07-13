// 26.06.2018 по тикету 15478
آبل تستعين بموظف سابق في غوغل لتطوير برمجياتها
youtube/Jimmy Tries World
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ki63
أعلنت شركة آبل أن المهندس السابق في غوغل، جون جياناندريا، والموظف لديها حاليا، سيعمل على تطوير تقنيات خاصة لبرمجيات أجهزتها الذكية.
وينضم جياناندريا إلى قائمة أهم 16 موظفا في آبل، وسيعمل على قيادة فريقين مهمين في الشركة، متخصصين في تطوير أنظمة "Core ML" للتعلم الآلي، والتي تستخدم في برمجة المساعد الصوتي "Siri".
جون جياناندريا
يذكر أن جياناندريا كان قد انتقل إلى آبل في أبريل الفائت، بعد أن عمل لثماني سنوات في غوغل على تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: فيستي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)