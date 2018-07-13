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آبل تستعين بموظف سابق في غوغل لتطوير برمجياتها

العالم الرقمي

آبل تستعين بموظف سابق في غوغل لتطوير برمجياتها
youtube/Jimmy Tries World
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أعلنت شركة آبل أن المهندس السابق في غوغل، جون جياناندريا، والموظف لديها حاليا، سيعمل على تطوير تقنيات خاصة لبرمجيات أجهزتها الذكية.

وينضم جياناندريا إلى قائمة أهم 16 موظفا في آبل، وسيعمل على قيادة فريقين مهمين في الشركة، متخصصين في تطوير أنظمة "Core ML" للتعلم الآلي، والتي تستخدم في برمجة المساعد الصوتي "Siri".

جون جياناندريا
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يذكر أن جياناندريا كان قد انتقل إلى آبل في أبريل الفائت، بعد أن عمل لثماني سنوات في غوغل على تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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